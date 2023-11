Kaikki järkyttyivät jäällä – luistin viilsi olympiavoittajan selkään syvän haavan

– Se on todella syvä ja epämiellyttävä haava, hän kommentoi RTL Nieuwsille .

Vamma on peräisin harjoituksista aiemmin tältä viikolta. Schulting kaatui ja hänen luistelukollegansa Xandra Velzeboerin luistin viilsi selkään syvän, jopa 20 senttiä pitkän haavan.

Schulting on kaukalopikaluistelun kolminkertainen olympiavoittaja. Kultaa on palkintokaapissa kymmenen kappaletta MM-kisoista. Euroopan mestaruuksia hänellä on seitsemän.