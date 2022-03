Juuso Pärssisen kauhistuttava loukkaantuminen hiljensi TPS:n – "Vaikea sanoa oikein mitään tällä hetkellä"

– Tuo on jotain, mitä ei todellakaan halua nähdä oman joukkuekaverin kohdalla. Siinä tajusi taas, että mikä on suurempaa kuin peli. Totta kai oli hienoa, että saimme kaksi pistettä, mutta aika vähän lämmittää tällä hetkellä, TPS-hyökkääjä Eetu Liukas sanoi pelin jälkeen C Morella.