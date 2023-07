Jukka Hildén ja ex-vaimo haastettu oikeuteen – syynä maksamattomat päiväkotimaksut

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja hänen ex-vaimonsa on haastettu oikeuteen. Helsingin käräjäoikeudesta selviää, että syynä ovat maksamattomat päiväkotimaksut.

Haasteen kantajana on espoolaista yksityistä päiväkotia pyörittävä yritys. Vireille tulleessa hakemuksessa on yhteensä kahdeksan vaatimusta. Näiden yhteissumma on yli 25 000 euroa. Lisäksi kantaja vaatii yli 7 000 euroa korkokuluja, perintäkuluja, sekä oikeudenkäyntikuluja.