Juhannuksen menoliikenteeseen odotetaan rajuja ukkosia – runsasta salamointia ja jopa äkkitulvia luvassa

Odotettavissa on runsasta salamointia, ja myös äkilliset tulvat ovat mahdollisia.

Maan länsiosa, Lappi ja eteläisin Suomi jäävät ukkosten vaikutusalueen ulkopuolelle, ja niissä menoliikenteen sää on pääasiassa lämmin ja aurinkoinen.

Kun perjantain ukkoset väistyvät, on juhannusviikonlopun sää siitä lähtien pääasiassa lämmin ja poutainen koko maassa, lukuun ottamatta Lapin viileämpää säätä.

– Aatto on laajalti helteinen, juhannuspäivänä voi olla vähän viileämpää. Perjantaina ja lauantaina on pieniä sadekuurojen riskejä, mutta sunnuntai on koko maassa poutainen, Pyykkö lupaa.