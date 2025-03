Jättefiasko! Lilliputtimaa nöyryytti Ruotsia

Ruotsin miesten jalkapallomaajoukkue koki historiallisen tappion lauantaina, kun se hävisi lajin lilliputille Luxemburgille 0-1. Ruotsalaislehdet tituleerasivat tapahtunutta "jättefiaskoksi".

Maat olivat kohdanneet historian saatossa toisensa kuusi kertaa ennen lauantain ottelua. Joka kerta Luxemburg oli jäänyt ilman voittoa. Tällä kertaa Luxemburg veti pidemmän korren Seid Koracin osumalla, joka syntyi avausjakson puolivälissä.

Ruotsi oli tilastollisesti heikompi maalipaikoissa, sillä laukaukset kohti maalia menivät Luxemburgille 7-2. Ruotsi ei saanut toisella jaksolla yhtään laukausta kohti maalia. Lukemat olisivat voineet olla suuremmatkin, mutta ruotsalaisvahti Robin Olsen otti useamman paraatipelastuksen toisella jaksolla.

Transfermarktin vertailussa joukkueiden arvon kohdalla on merkittävä ero. Ruotsin joukkueen arvoksi on ilmoitettu reilut 458 miljoonaa euroa, kun taas Luxemburgilla summa on 30 miljoonaa. Suomen vastaava lukema on 41 miljoonaa euroa.

Ruotsi pelaa vielä toisen ottelun tässä maaotteluikkunassa, jolloin vastaan asettuu kotikentällä Pohjois-Irlanti. Maa aloittaa MM-karsintaurakkansa syksyllä. Sillä on samassa lohkossa Sveitsi, Slovenia sekä Kosovo.