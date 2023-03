Jani Toivola herkistyy upeasta luomuksesta: "Se oli tässä kauneinta ja koskettavinta"

Suunnittelijoiden tehtävä on suunnitella asukokonaisuus, joka kuvastaa heidän suhdettaan läheiseen. Sakarin äidilleen suunnittelema asu herkisti.

– Tuli heti mieleen meidän yhteinen kemia, mitä meillä on. Ollaan aika temperamenttisia molemmat. Päätin, että haluan maalata sen. Ideana oli myrskyävä meri, ukkospilvet, sade, joka kuvastaa sitä, kun otetaan yhteen, hän kuvaili.

– Tuli jotenkin sellainen olo, kun näit äitisi kokonaisena ihmisenä. Ajattelin, että välillä se on lapsena vaikeaa antaa vanhemmalle se tila. Että he ovat kokonaisia ihmisiä, joilla on oma luonne ja historia. Se oli mulle tässä kauneinta ja koskettavinta, että siellä lavalla käveli kokonainen itsenäinen ihminen, Toivola kuvaili asua.