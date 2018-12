Itsenäisyyspäivää juhlitaan tutussa tahdissa – aamulla lippu nousee Tähtitorninmäellä, illalla tanssitaan Linnassa

Valtakunnallinen lipunnosto järjestetään aamulla Helsingin Tähtitorninmäellä, jossa juhlapuhujana on eduskunnan puhemies Paula Risikko. Puoliltapäivin Helsingin tuomiokirkossa pidetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati marssitaan Mikkelissä.

Päivä huipentuu illalla presidentin juhlavastaanottoon, jossa teemana on ympäristö.

Ympäristöteema näkyy, kuuluu ja maistuu Linnassa



Illan kunniavieraita ovat veteraanit ja lotat, joita on kutsuttu tänä vuonna yhteensä noin 50, kun mukaan lasketaan heidän puolisonsa.

Ympäristöteeman kunniaksi Linnan juhlien kuuluisa booli on suurimmaksi osaksi valmistettu luomutuotteista, minkä vuoksi juoma ei ole yhtä makeaa kuin aiemmin. Lisäksi esimerkiksi tarjottava pienpanimo-olut on valmistettu hävikkileivästä. Myös ruokalistan tarjoilut on koottu pääosin kotimaisista raaka-aineista, lähiruokaa ja luomutuotteita suosien.