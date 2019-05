Itä-Suomessa rekka on ojassa ja pelti rytisee risteyksissä – komisarion mukaan risteyskolareiden taustalla todennäköisesti sama syy: "Autot eivät vain pysähdy"

Komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kehottaa autoilijoita kiinnittämään huomiota jarrutusmatkoihin. Hänen mukaansa Itä-Suomessa on sattunut useita risteyskolareita. Kaikkien kolareiden taustalla on todennäköisesti se, että jarrutusmatka on jäänyt liian lyhyeksi.