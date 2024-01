Iranissa haudattiin taannoisten pommi-iskujen uhrit

Iranissa vietettiin perjantaina äskettäisten pommi-iskujen uhrien hautajaisia Kermanin kaupungissa maan eteläosassa. Paikalla oli myös Iranin presidentti Ebrahim Raisi.



Iskuissa kuoli lähes 90 ihmistä. Määrä on noussut aiemmin vahvistetusta, koska useita haavoittuneita on kuollut, kertoi valtiollinen televisio.



Iskut tapahtuivat keskiviikkona Kermanin kaupungissa lähellä vallankumouskaartin komentajan Qassem Suleimanin hautaa. Äärijärjestö Isis on sanonut olleensa iskujen takana, mutta Iranin viranomaiset ovat yhä esittäneet vihjailuja Israelin ja Yhdysvaltain osallisuudesta.



Iranin vallankumouskaartin komentaja Hossein Salami sanoi hautajaisten aikana, että Isis on tätä nykyä kadonnut ja jihadistit toimivat ainoastaan palkkasotilaina Yhdysvaltain ja Israelin etujen puolesta.



Yhdysvallat on kiistänyt, että se tai sen liittolainen Israel olisi pommi-iskujen takana. Israel ei ole kommentoinut tapausta.



Iranin sisäministeri Ahmad Vahidi kertoi valtiolliselle televisiolle, että joitakin iskuihin liittyviä ihmisiä on pidätetty. Hän ei kuitenkaan kertonut asiasta tarkemmin.



Presidentti Raisi puolestaan sanoi, että kuolemat kostetaan ja että ajan ja paikan päättävät sotilaat. Hän myös ylisti palestiinalaista äärijärjestöä Hamasia sen 7. lokakuuta Israeliin tekemistä hyökkäyksistä, joiden jälkeen alkoi Hamasin ja Israelin jo lähes kolme kuukautta jatkunut sota.