Ilves värväsi maailmanmestarin

33-vuotias ruotsalaishyökkääjä siirtyy tamperelaisseuraan SHL-seura Frölundasta. 191-senttinen ja 96-kiloinen jässikkä on pelannut tällä kaudella 17 ottelua tehopistein 2+0.

– Carl Klingberg on kokenut, isokokoinen ja menestynyt joukkuepelaaja. Hänen pelaaminensa on aina perustunut vahvaan kahden suunnan peliin ja maalinedustapeliin sekä kovaan työmäärään ja kamppailupeliin. On upeata saada hänet erittäin motivoituneena Ilvekseen, sanoo Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela seuran tiedotteessa.