Ilmaston lämpeneminen voi saavuttaa 1,5 asteen rajan hetkellisesti jo viiden vuoden sisällä

Met Officen mukaan on 90 prosentin mahdollisuus sille, että joku vuosi välillä 2021–2025 on mittaushistorian lämpimin. Vuosien keskilämmön arvioidaan olevan 0,9–1,8 astetta esiteollisten aikojen yläpuolella. Todennäköisyys sille, että joku vuosista ylittää 1,5 asteen lämpenemisen haamurajan, on 40 prosenttia.