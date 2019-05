Ikea aloittaa yt-neuvottelut Espoossa – irtisanominen uhkaa 54 työntekijää

– Organisaatiouudistus on osa tavoitettamme rakentaa uusi IKEA, jossa asiakkaidemme on entistä helpompi asioida. Tutkimme kaikkia liiketoimintamme osa-alueita ja uudistamme toimintatapojamme. Tavoitteenamme on löytää uudenlaiset roolit työntekijöillemme, joiden toimenkuvat muuttuvat tai poistuvat, sanoo IKEA Suomen maajohtaja Timo Hulmi tiedotteessa.