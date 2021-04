Ihminen kuoli palovammoihin keskellä Kokkolan keskustaa – "Torilta tuli ilmoitus, että ihminen on tulessa"

– Torin alueelta oli tullut ilmoitus, että ihminen on tulessa. Sivullinen ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Alustavien tietojen mukaan tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta. Meillä on vielä henkilöllisyys epäselvä, joten siksi siihen ei nyt oteta kantaa. Poliisi tutkii, miten ihminen on syttynyt tuleen. Tapauksella on silminnäkijöitä, jotka ovat menneet apuun tilanteessa, Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV:lle.