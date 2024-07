Huuhkajat-kiituri kaapattiin miljoonasiirrolla Keski-Eurooppaan

23-vuotias Håkans ehti pelata Vålerengassa puolitoista vuotta. Viime kaudella Håkans sai jo paljon vastuuta, mutta tällä kaudella suomalainen on ollut vieläkin vahvemmassa vireessä, sillä yhdeksässä Norjan toiseksi korkeimman sarjatason ottelussa on syntynyt viisi maalia.

– Tulin Jervistä Vålerengan kaltaiseen suurseuraan ja olen saanut paljon itseluottamusta, kokemusta sekä tehnyt debyytin Suomen maajoukkueessa. Se on Vålerengan ansiota, Håkans sanoo seuran sivujen mukaan .

– Seuraava askel on minulle hieno mahdollisuus. Lech Poznan on Puolassa suuri seura, joka taistelee sarjan huippusijoituksista ja europeleistä. Olen iloinen.

Puolan liigan kausi on jo alkanut ja sitä on pelattu kaksi kierrosta. Lech Poznan on toistaiseksi sarjassa seitsemäntenä. Viime kaudella Lech Poznan oli sarjassa kolmas.