Hurja huhu: Aki Ajoa viedään merkittävään pestiin

Joulukuussa 2021 tallipäälliköksi nimitetyn Francesco Guidottin sopimus itävaltalaistiimin kanssa ulottuu ensi vuoden loppuun, mutta muun muassa Autosport ja espanjalainen AS kertovat, että italialaispomon lähtö tiimistä jo tämän kauden jälkeen on enää tiedottamista vaille. KTM:n menestys Guidottin alaisuudessa on jäänyt vaisuksi. Tallin viimeisin MotoGP-osakilpailuvoitto on vuodelta 2022.