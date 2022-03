Huomasitko tätä? Tappara-kapteeni jyräsi päätuomarin jäähän – pelikielto uhkaa

Jääkiekon SM-liigassa Tampereen Tapparan kapteeni Otto Rauhala on nyt pelikieltouhan alla. Rauhala kampitti tiistain Lukko-puolivälieräottelussa kamppailun toisen päätuomarin Antti Bomanin jäähän. Tilannetta puitiin C Moren studiossa, missä nostettiin esiin se, miten samanlaisista tapauksista on tippunut pelikieltoa. Video tapahtuneesta näkyy jutun yläreunasta.