Huolestuttava tutkimustulos julki: Valtameret ovat keränneet itseensä 60 prosenttia enemmän lämpöä kuin aiemmin on arvioitu – varastossa valtava määrä energiaa

Maailma on täysin aliarvioinut lämmön määrän, jota merivesi on imenyt itseensä viimeisen 25 vuoden aikana, sanovat tutkijat. Tuoreen tutkimuksen mukana merien joka vuosi varastoiman lämmön määrä on 60 prosenttia suurempi kuin mitä aikaisemmin on luultu. Tämä voi vaikeuttaa ilmaston lämpenemisen hillitsemistä maapallolla.