HS: Entisen Hartwall-areenan lämmöt katkaistu – halliyhtiöllä rästissä satojatuhansia euroja

HS:n mukaan yksi velkojista on Helsingin kaupunki. Helsingin areenalla on noin 106 000 euron lasku viivästyskorkoineen perinnässä maanvuokrasta. Lisäksi esimerkiksi energiayhtiö Helenin kaukolämpölasku on HS:n mukaan niin ikään erääntynyt ja aiheuttanut sen, että kaukolämpö on katkaistu kiinteistöstä.