Hongkongin yliopisto vahvistaa: Tiananmenin uhrien muistomerkki purettu ja poistettu kampusalueelta

Kiina on kieltänyt verilöylyn julkisen tunnustamisen, ja Tiananmenin tapahtumia sensuroidaan voimakkaasti. Yliopiston veistos on ollut Manner-Kiinaan verrattuna esimerkki Hongkongin vapauksista. Viime aikoina Kiina on ottanut Hongkongin tiukemmin otteeseensa ja hiljentänyt alueen oppositiota.