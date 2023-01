Hollywood-näyttelijä katosi vaellusreissulla – hankalat sääolosuhteet vaikeuttavat etsintöjä

BrittinäyttelijäJulian Sandsin, 65, on ilmoitettu kadonneen oltuaan vaeltamassa Kaliforniassa sijaitsevassa San Gabriel -vuoristossa perjantaina 13. tammikuuta. San Bernardinon piirikunnan sheriffi-osasto vahvistaa asian The Guardianille .

Hollywoodissa asuva Sands on tehnyt vuosikymmenten uran näyttelijänä, ja hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa A Room with a View, The Killing Fields ja Naked Lunch.