Hiljaisuus Navalnyin ympärillä jatkuu – Lehti: Viranomaisten vakoilema oppositiojohtaja nautti ennen dramaattista lentoa sushiaterian ja kävi uimassa

Sairaala kertoi eilen Twitterissä, että oppositiojohtajalle tehdään testejä. Sairaala lupaili lisäksi tviitissään, että lääkärit kertovat tarkemmin oppositiojohtajan tilasta ja hoidosta, kun tutkimukset on tehty ja asiasta on keskusteltu hänen perheensä kanssa. Tänään asiasta ei kerrottu mitään lisätietoja.

Ambulanssilennon järjestäneen saksalaisjärjestön Cinema For Peace Foundationin johtaja Jaka Bizilj on kertonut, että Navalnyin tila oli vakaa tämän saapuessa Saksaan.

Asunto, ruokailu ja uiminen seurannassa

Guardian arvioi, että näin tarkat tiedot Navalnyin seurannasta on haluttu vuotaa venäläislehdelle, jotta voidaan osoittaa, ettei häntä myrkytetty Tomskissa. Samaan aikaan vuodosta selviää kuitenkin se, kuinka tarkasti venäläispoliisit varjostivat oppositiojohtajaa.

– Turvallisuuspalvelu on taipuvainen uskomaan, että mikäli myrkytys on tapahtunut, se on tapahtunut joko lentokentällä tai lentokoneessa. Hänen liikkeitään ja yhteyksiään seurattiin kaupungissa tarkasti, venäläislehdessä kirjoitetaan Guardianin mukaan.