HIFK:lta iso kiinnitys

Puolustajajärkäle Ilari Melart jatkaa Helsingin IFK:ssa.

Melartin jatkosopimus kattaa kaksi seuraavaa sesonkia. HIFK-kapteeni palasi kasvattiseuraansa kaudeksi 2022–2023.

36-vuotias pakki on pelannut koko SM-liigauransa, lähes 300 ottelua HIFK:ssa. Hän pelasi pitkään myös Ruotsin SHL:ssä.

– Tämä on paikka, missä haluan olla. On sanomattakin selvää, että uran jatkuminen HIFK:ssa ja Stadissa on iso juttu minulle, mutta myös perheelleni, Melart kommentoi seuran tiedotteessa.

Kapteeni on pelannut tällä kaudella 38 ottelua tehopistein 4+6=10.