Hidastuskamera paljastaa upean kuvan: Miro Heiskasen maila taipuu aivan mutkalle

Yksi komeimmista on Miro Heiskasen laukaus, josta näkee hyvin, kuinka paljon nykymailat taipuvat ilman että menevät rikki. Heiskanen laukaisee ranteella, ja mailan varsi on kuin jousipyssy, kun se paiskaa kiekon matkaan. Videolla on myös muita komeita hetkiä sunnuntain finaalista, esimerkiksi Juho Lammikon terveiset kanadalaispelaajille pelin tiimellyksessä. Pätkistä löytyy myös kuvaa, kun Sakari Manninen esittelee jalkapallotaitojaan pelin tiimellyksessä.