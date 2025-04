Henrillä menee kuppi nurin Love Islandissa – pinna palaa Benjaminin käytökseen: "Mua v***taa"

Love Islandissa pelataan flirttipokeria, joka aiheuttaa draamaa.

Love Island Suomi -ohjelman kuudennessa jaksossa saarelaisilla on kasino-teemaiset juhlat, johon kuuluu drinkkejä ja flirttipokeria.

Flirttipokerissa jokainen saarelainen nostaa vuorollaan kortin ja päättää, tekeekö tehtävän itse vai antaako sen jollekin muulle tehtäväksi.

Benjaminin tehtävänä on flirttipokerin aikana suudella saarelaista, joka on hänen mielestään väärän parin kanssa. Benjamin suutelee poskelle Juliaa, joka on tällä hetkellä Henrin pari.

Mukava ilta saa myöhemmin ikävämmän käänteen, sillä Henri pahoittaa mielensä Benjaminin valinnasta. Hän avautuu asiasta ensimmäisenä Lassille.

– Mua v***taa, Henri tilittää.

Katso tilanne yltä olevalta videolta.

Love Island Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 14.4. alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa yksi jakso päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV3-kanavalla arkisin myöhäisilloissa.