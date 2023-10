Helsingin Pohjoisrannassa meressä öljyvahinko – "Merkittävä määrä öljyä mennyt mereen"

Päivystävä yleisjohtaja Toni Fohlin kertoo MTV Uutisille, että alue on eristetty puomeilla. Meressä on yli 200 metriä öljyntorjuntapuomia, jonka sisällä on imeytystyynyjä. Tyynyillä öljyä imeytetään ja toimenpiteellä pyritään estämään öljyvahingon leviäminen.