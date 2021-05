Helleraja ylittynyt tänään jo 35 paikkakunnalla – lämpimintä Oulunsalossa, yli 27 astetta

Eteläisin hellepaikkakunta on ollut Lappeenranta ja pohjoisin Oulu. Lämpimintä on ollut Oulunsalossa Oulussa, jossa lämpötila on noussut 27,1 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne elää vielä ja päivän korkein lämpötila saattaa tästä nousta iltapäivän aikana.