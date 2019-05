Helleraja paukkunut sunnuntaina jopa 15 paikkakunnalla! Ylivieskassa on hikoiltu tänään 26,7 asteessa

Aurinkoisesta säästä nautitaan lähes koko maassa, ja jo ainakin viidellätoista asemalla on mitattu hellelukemia. Hellettä on mitattu Forecan mukaan esimerkiksi Porissa, Raumalla, Alajärvellä ja Ylivieskassa.

– Tähän mennessä korkein lämpötila on mitattu Ylivieskassa, jossa oli 26,7 astetta. Seuraavaksi lämpimintä on ollut Turussa, jossa on hieman viileämpää eli 26,5 astetta, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.