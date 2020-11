HBL: Päätoimittaja Susanna Landor jättää tehtävänsä

Landorin sijaisena toimii varapäätoimittaja Lena Skogberg siihen asti, kunnes tehtävään on valittu uusi ihminen.

Landor on työskennellyt lehdessä 14 vuoden ajan. Uransa aikana HBL-lehdessä hän on toiminut muun muassa uutispäällikkönä ja sisältöjohtajana. Landor oli myös mukana aloittamassa HBL Junior -median ja Volt-lehden toimintaa. Päätoimittajana hän on toiminut vuodesta 2016 saakka.