Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö: kuolleita ainakin 21 500

Ainakin 21 500 ihmistä on kuollut Israelin hyökkäyksessä Gazan kaistalle, äärijärjestö Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö kertoo. Ministeriön mukaan viimeisen vuorokauden aikana kuolonuhreja on tullut lähes 190.



Ministeriön mukaan Israelin hyökkäyksessä haavoittuneita on jo noin 55 900.



Israelin hyökkäystä edelsi Hamasin hyökkäys Israeliin. Siinä kuoli Israelin mukaan yli 1 100 ihmistä.