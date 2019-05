Hallitusneuvotteluja jatketaan tänään – erityisen tiukkaa vääntöä luvassa veroruuvin kanssa

Eilen kerrottiin, että hallitusneuvotteluissa on saatu sote-uudistuksen hallinnosta kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan. Samalla on sovittu, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja -tuottaja.