Halle Berry suivaantui kuvansa käyttämisestä Draken singlen kannessa ilman lupaa: "Luulin hänestä enemmän"

Näyttelijä Halle Berry peiteltiin vihreällä leikkilimalla, eli slimellä, vuoden 2012 Nickelodeon Kids’ Choice Awardseissa. Nyt artisti Drake on käyttänyt kuvaa ilman lupaa uuden singlensä Slime You Out kansikuvassa. Kappaleessa on mukana myös laulaja SZA , ja se julkaistiin 15. syyskuuta.

– Ei saanut lupaani. Se ei ole ok, luulin hänestä enemmän. Siksi tämän päiväinen viestini. Kun ihailemasi ihmiset tuottavat sinulle pettymyksen, sinun on oltava suurempi ihminen ja mentävä eteenpäin, Berry kirjoitti kommenttiosiossa.

Slime You Out on toinen single Draken tulevalta For All the Dogs -albumilta.