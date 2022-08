Hääpäiväkirjat-morsian avautuu yllättäen kasvaneista paineistaan: "Mitä jos romahdankin ihan täysin?"

Hääpäiväkirjat -ohjelman morsian Heidi arvioi jaksamistaan. Häiden suunnittelu Akin kanssa on luonut Heidin harteille valtavat paineet. Kaikki on Heidin mielestä toisaalta hyvin, mutta toisaalta ei.

– En tiedä, ehkä paineensietokykyni on vaan niin huono, että tämä on häästressiä, mitä ihmisillä on. Ahdistaa lisää, musta tuntuu, että tuun hulluksi kohta. Se on oikeesti tosi pelottavaa, se on superpelottavaa.