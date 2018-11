Florida päätti kieltää vinttikoirakilpailut – mistä löytyy tuhansille koirille koti?

Tiistain välivaaleissa Floridan osavaltiossa päätettiin kieltää vinttikoirakilpailut, joiden lakkauttamisen puolesta eläinsuojelujärjestöt ovat pitkään kampanjoineet, yhdysvaltalaismediat kertovat. Järjestöjen mukaan Yhdysvalloissa 11 000 koiraa on loukkaantunut ja yli 900 koiraa kuollut kilpailujen takia vuosina 2008–2015.

Washington Postin mukaan Floridassa on yksitoista maan seitsemästätoista toiminnassa olevasta vinttikoiradasta. Osavaltiossa pohditaankin nyt, mistä löydetään noin kuudelle tuhannelle koiralle koti vuonna 2021, kun toiminta lakkaa.

New York Timesin mukaan toiminnassa on ratoja Floridan lisäksi Arkansasissa, Alabamassa, Iowassa, Texasissa and Länsi-Virginiassa. Muutama muu osavaltio hyväksyy vedonlyönnin muissa osavaltioissa järjestettävistä kilpailuista.