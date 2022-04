Ferrari reagoi F1-kauden erikoiseen ilmiöön – Mercedes pahoissa vaikeuksissa sen kanssa

F1-kausi jatkuu kahden viikon päästä Italiassa, minne Ferrari on tuomassa päivityspaketin. Sen avulla Ferrari pyrkii puuttumaan pomppuisuuteen, joka on vaivannut sen autoja erityisesti pitkillä suorilla.

Sen sijaan Mercedes on ollut pahoissa vaikeuksissa pomppuisuuden kanssa. Toisin kuin Ferrarin auto, Mercedeksen W13 on pomppinut myös mutkissa, mikä on vaikeuttanut optimaalisen tasapainon löytöä.