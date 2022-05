F1-asiantuntijalta karu vertailu Suomen ja Italian välillä – Mika Häkkinen täräytti oman näkemyksensä

Ferrari on legendaarinen F1-talli, mutta italialaiskuskit eivät ole pitkään aikaan nauttinut suurta menestystä moottoriurheilun kuninkuusluokassa. Rallikaan ei ole ollut italialaisten leipälaji.

– Suomi on 10 prosenttia Italiaa isompi (maantieteellisesti), ja sillä on väestöä alle 10 prosenttia Italian väestöstä. (5,5 miljoonaa vastaan 60 miljoonaa). Silti maasta on tullut kolme F1-mestaria verrattuna Italian kahteen F1-mestariin ja seitsemän rallimestaria verrattuna (Italian) kahteen, päivitteli Gallagher.