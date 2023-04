F-Secure tekee yritysoston Yhdysvalloista 200 miljoonalla eurolla – "Ainutkertainen mahdollisuus kasvaa"

Tietoturvayhtiö F-Secure tekee yritysoston Yhdysvalloista. F-Secure kertoi ostavansa yhdysvaltalaisen Lookoutin kuluttajille suunnatun mobiilitietoturvan liiketoimintayksikön Lookout Lifen 223 miljoonalla dollarilla (noin 202 miljoonalla eurolla).



Yritysosto vahvistaa F-Securen jalansijaa sille strategisesti tärkeillä Yhdysvaltain markkinoilla, sillä se lähes kolminkertaistaa yhtiön maantieteellisen läsnäolon Yhdysvalloissa.



Yhdistettynä yhtiöllä on merkittävästi suurempi koko, sillä kuvaava yhdistetty liikevaihto viime vuodelta on 146,9 miljoona euroa. F-Securen viime vuoden liikevaihto oli 111 miljoonaa euroa.



Toimitusjohtaja Timo Laaksosen mukaan yritysosto on merkittävä askel F-Securen Yhdysvaltain-liiketoiminnan kehittämisessä.



– Lookout-kuluttajaliiketoiminnan yritysosto on meille ainutkertainen mahdollisuus kasvaa maailman kiinnostavimmalla tietoturvamarkkinalla toisiaan täydentävän kumppanivetoisen liiketoiminnan kautta, jolla on samanlainen näkemys tulevaisuuden suunnasta, Laaksonen sanoi tiedotteessa.