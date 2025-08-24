Ex-missi Pia Lamberg esitteli pienokaisensa someseuraajille: "Kuukausi yhdessä tyttövauvamme kanssa"

4:19imgEx-missi Pia Lamberg kertoi vuonna 2020 uudesta tavastaan tienata rahaa.
Julkaistu 24 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Iriz Silander

iriz.silander@mtv.fi

@iriziriz

Ex-missi Pia Lamberg julkaisi kuvan vauvansa kanssa. 

Ex-missi ja kuntovalmentaja Pia Lamberg, 34 ja hänen Keith-puolisonsa saivat toisen lapsen kuukausi sitten. Nyt tuore äiti päätti esitellä pienokaisensa myös Instagram-seuraajilleen.

Lamberg julkaisi pienestä tyttärestään suloisen kuva, jossa hän on äitinsä sylissä pienenä käärönä. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Kuukausi tyttövauvamme kanssa, Rakastamme sinua niin paljon Mia, Lamberg kirjoittaa. 

Lue myös: Pia Lambergin laskettuaika lähestyy – julkaisi hempeitä odotusajan kuvia

Parilla on pikkutytön lisäksi myös vuonna 2023 syntynyt Kai-poika.

Lamberg meni naimisiin puolisonsa kanssa kesällä 2021. Hän on asunut jo useamman vuoden Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. 

Hänet kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2011, mutta luopui kruunustaan MTV:n suorassa Korkojen kera -keskusteluohjelmassa kritisoiden missiorganisaatiota.

Lisää aiheesta:

Michaela Söderholm odottaa toista lastaan – julkaisi suloisia kuviaPia Lamberg vietti 2-vuotishääpäiväänsä – jakoi ihastuttavat kuvat miehensä kanssaPia Lambergin poikavauva syntyi – julkaisi suloisen kuvan pienokaisestaPia Lamberg odottaa vauvaa – ex-missi julkisti raskautensa kauniilla kuvallaPia Lamberg suunnittelee häitä Keith-rakkaansa kanssa – poseeraa näyttävissä morsiuspuvuissaFitness-kaunotar sai pojan – julkaisi suloisen kuvan pienokaisesta: "Oli ikimuistoinen juhannus"
Pia LambergSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Pia Lamberg