Ex-missi Pia Lamberg esitteli pienokaisensa someseuraajille: "Kuukausi yhdessä tyttövauvamme kanssa"

Ex-missi Pia Lamberg julkaisi kuvan vauvansa kanssa.

Ex-missi ja kuntovalmentaja Pia Lamberg, 34 ja hänen Keith-puolisonsa saivat toisen lapsen kuukausi sitten. Nyt tuore äiti päätti esitellä pienokaisensa myös Instagram-seuraajilleen.

Lamberg julkaisi pienestä tyttärestään suloisen kuva, jossa hän on äitinsä sylissä pienenä käärönä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Kuukausi tyttövauvamme kanssa, Rakastamme sinua niin paljon Mia, Lamberg kirjoittaa.

Parilla on pikkutytön lisäksi myös vuonna 2023 syntynyt Kai-poika.

Lamberg meni naimisiin puolisonsa kanssa kesällä 2021. Hän on asunut jo useamman vuoden Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Hänet kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2011, mutta luopui kruunustaan MTV:n suorassa Korkojen kera -keskusteluohjelmassa kritisoiden missiorganisaatiota.