Laulaja Evelina on tatuoinut selkäänsä suuren vaasin, josta kohoaa kolme peikonlehden oksaa.
Laulaja-lauluntekijä Evelina, 30, esittelee Instagramissa suurta, koko selän kokoista tatuointiaan.
Postaamassaan kuvassa Evelina makaa paidattomana sängyllä selkä kameraa kohti. Kuvassa keskiössä on laulajan selkään on nakutettu suuri, yksityiskohdin koristeltu vaasi, josta kohoaa kolme peikonlehden oksaa.
Laulajan someseuraajat ihastelevat tatuointia julkaisun kommenttikentässä.
– Upea, juontaja ja malli Lola Odusoga kehuu.
– Okei goddess (suom. jumalatar)!! mediapersoona Sini Laitinen ylistää.
– Ohhoh, nyt on kyllä upea, kolmas someseuraaja ihastelee.
– Ihana, neljäs kommentoi.
Evelina paljasti jättitatuointinsa maaliskuun Emma-gaalassa, jonne hän saapui selästä avonainen mekko yllään.