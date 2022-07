Euroopan keskuspankilta luvassa historiallinen koronnosto – euro käänsi syöksyvän kurssinsa

Euro vahvistui tiistaina yli prosentin suhteessa dollariin, kun markkinoilla virisi spekulaatioita ennakoitua suuremmasta ohjauskoron nostosta. Euroopan keskuspankin on odotettu nostavan ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä torstain kokouksessaan. Kokouksen edellä on kuitenkin herännyt odotuksia, että yön yli -talletusten korko nostettaisiin –0,5 prosentista nollaan, kertoo muun muassa Financial Times.