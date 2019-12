Eurojackpotin 23,5 miljoonan voittokupongin myynyt K-kauppias: "Saattaa jonkinlaista kohua herättää"

– Laitoin toki viestiä tuonne liikepaikalle, että näin on käynyt ja saattaa jonkinlaista kohua herättää tämän päivän aikana ainakin, Lauer kertoo.

"Ei se mahdotonta ole"

Linnatuulen pysähdyspaikka sijaitsee kolmostiellä hyvien yhteyksien varrella, ja siellä on vilkas liikenne. On siis vaikea arvioida, missä paikkakunnalla kupongin ostaja asuu, vaikka kuponki onkin ostettu Janakkalassa. Mutta vaikka suurin osa asiakkaista on ohikulkijoita, myös lähialueen asukkaat ovat vakiasiakkaita.