EU-vaalien ennakkoäänestys jatkuu viikonloppunakin

Europarlamenttivaaleissa voi äänestää viikonloppunakin. Ennakkoäänestys jatkuu keskeytyksettä tiistaihin saakka.



Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Äänestettäessä on todistettava henkilöllisyys.



Suomi on yhtenä vaalipiirinä, ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Euroopan parlamenttiin valitaan 15 meppiä Suomesta ja kaikkiaan 720 jäsentä.



EU-parlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on viikon kuluttua sunnuntaina 9.6.