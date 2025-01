Etelä-Korean turmakoneen nosto maasta aloitettu

Etelä-Korean turmalentokoneen hylyn nostaminen maasta on aloitettu tänään.

Turman tutkijoiden mukaan tarkoituksena on ensimmäiseksi nostaa hylyn peräpää.

Hylyn osia on alettu nostaa turmapaikalta nostokurkea käyttäen, kertovat uutistoimisto AFP:n paikalla olevat toimittajat.

Turman tutkijoiden mukaan hylyn peräpäästä voi löytyä matkustajien jäänteitä.

Kaikki lentoturman uhrit on jo tunnistettu. Osa turmassa kuolleiden ruumiista on myös luovutettu uhrien omaisille hautajaisia varten. Viranomaisten mukaan työ on ollut vaikeaa ja hidasta uhrien saamien laajojen vammojen vuoksi.

Yhteensä 179 ihmistä kuoli sunnuntaina tapahtuneessa turmassa. Lentokone teki hätälaskun, jonka jälkeen se liukui päin kiitoradan päässä ollutta betonirakennelmaa ja syttyi tuleen. Turma oli Etelä-Korean pahin.

Ratsioita ja takavarikkoja

Etelä-Korean poliisi teki torstaina ratsioita ja suoritti takavarikkoja Muanin lentokentällä ja lentoyhtiö Jeju Airin toimitiloissa osana lentoturman tutkintaa.

Etsintöjen tarkoituksena oli löytää viitteitä mahdollisista laiminlyönneistä. Jeju Airin toimitusjohtaja Kim E-bae pantiin niin ikään torstaina matkustuskieltoon.

Onnettomuuden syystä ei ole vielä varmuutta. Heti turman jälkeen onnettomuuden alustavana syynä pidettiin törmäämistä lintuparveen, mikä olisi vioittanut koneen laskutelineitä.

Myöhemmissä tutkimuksissa on keskitytty muun muassa laskutelineiden mekaaniseen vikaan sekä siihen, että kiitotie, jolle turmakone laskeutui, päättyi betoniesteeseen.

Turma sattui, kun Jeju Air -lentoyhtiön kone oli palaamassa Muanin kentälle Thaimaan pääkaupungista Bangkokista. Jeju Air on yksi Etelä-Korean suurimmista halpalentoyhtiöistä.

2:14

Lentoturmakonkari pöyristyi – tämä käsittämätön yksityiskohta sinetöi Etelä-Korean turmalennon kohtalon.