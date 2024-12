Etelä-Koreassa maan parlamentti äänestää Suomen aikaa lauantaiaamuna presidentti Yoon Suk-yeolin virkasyytteestä jo toista kertaa.

Virkasyytteen taustalla on presidentin toissatiistaina julistama poikkeustila, joka on johtanut maan poliittiseen kaaokseen.

Poikkeustilalla presidentti Yoon Suk-yeol pyrki viemään vallan parlamentilta. Hän on itse sanonut, että poikkeustilajulistus oli osittain tarkoitettu suojelemaan Etelä-Koreaa Pohjois-Korean uhalta.

Yoon on myös syyttänyt oppositiota Pohjois-Korean kanssa vehkeilystä ja kyseenalaistanut viime kevään parlamenttivaalien tuloksen antamatta todisteita väitteidensä tueksi. Todellisuudessa poikkeustilan syynä pidetään maan äärimmäisen tulehtunutta sisäpoliittista tilannetta.

Oppositio luovutti virkasyyte-esityksensä parlamentissa tänään. Sen jälkeen opposition jäsenet esiintyivät yhtenäisenä kansalliskokouksen edustalla.

Oppositiossa olevan Demokraattisen puolueen johtaja Park Chan-dae totesi ulkona pitämässään puheessa, että Yoon Seok-yeol on itse tunnustanut poikkeustilan olleen perustuslain vastainen ja laiton.

– Hän vaikuttaa hullulta, joka on äärimmäisten harhaluulojen vallassa. Yoonilta on riistettävä hänen sotilasjohtonsa, ja hänet on erotettava tehtävistään mahdollisimman pian, Park sanoi.

Omatkin kääntyvät vastaan

Presidentti Yoon on parhaillaan matkustuskiellossa, ja häntä epäillään kapinasta. Aiemmin tällä viikolla poliisi teki ratsian hänen kansliaansa.

Edellisestä virkasyyteäänestyksestä viime viikolla Yoon selvisi, sillä hänen Kansanvalta (PPP) -puolueensa edustajat boikotoivat äänestystä. Huomenna tilanne voi olla toinen, sillä osa oman puolueen edustajista aikoo äänestää virkasyytteen puolesta. Yoon itse uhosi vielä eilen jatkavansa taistelua.

Samaan aikaan mielenosoitukset presidentin viraltapanemiseksi ovat jatkuneet laajoina.

– Uskon, että vain virkasyytteen avulla maamme vakaantuu, oli kyse sitten taloudesta, yhteiskunnasta tai mistä vain, mielenosoitukseen osallistunut 64-vuotias Lee Soo-Young sanoi Reutersille.

Virkasyyte vaatii toteutuakseen kahden kolmanneksen enemmistön parlamentin jäsenistä.

Toteutuessaan tapaus etenisi perustuslakituomioistuimeen, jolla olisi kuusi kuukautta aikaa päättää erottaako se presidentin vai palauttaako hänet valtaan.