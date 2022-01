Etelä-Afrikan parlamenttirakennus syttyi uudelleen

Pelastusviranomaisten mukaan palo on syttynyt uudestaan rakennuksen katolla.

Varhain sunnuntaina syttynyt palo on jo tuhonnut täysin muun muassa kansalliskokouksen eli alahuoneen istuntosalin. Rakennuskompleksin vanhan osan katto on romahtanut, ja koko vanha osa on kärsinyt laajoja savu- ja vesivahinkoja.