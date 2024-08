Erikoisjoukoista tuttu Matias Petäistö debytoi nyrkkeilykehässä – veri roiskui

Petäistöon tullut tutuksi Nelosen Erikoisjoukot-ohjelman kouluttajana ja hänellä on pitkä ammattisotilaan tausta. Petäistö on todella tuore kasvo nyrkkeilyssä, sillä hän on aloittanut nyrkkeilyharjoittelun omien sanojensa mukaan vasta tämän vuoden alussa. Häntä on valmentanut muun muassa suomalaisnyrkkeiljä Robert Heleniuksen isä Karl Helenius.