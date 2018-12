Epäily: Mies seurasi teinipoikia uimahalliin ja alkoi masturboida – poliisi etsii vatsakasta miestä, jolla on hapsuinen tukka

Poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja miehestä uimahallissa asioineilta. Sen mukaan on mahdollista, että tekoja on ollut syksyn aikana useita.

Mies on ihonväriltään vaalea, noin 165–175 senttimetriä pitkä ja vatsakas. Miehellä on harmaa hapsuinen tukka, ja hän on noin 65–75-vuotias. Miehen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa.