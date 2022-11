Ennakkotietojen mukaan tammi-elokuun onnettomuuksissa kuoli 23 veneilijää

– Vuodesta toiseen yleisin kuolemaan johtavan onnettomuuden syy on veneen kaatuminen tai kallistuma, jonka seurauksena ihminen joutuu veteen. Pelastautuminen ilman pelastusliivejä on hyvin vaikeaa, erityisesti ilman ulkopuolista apua. Kelluntapukineiden käyttö antaisi monesti arvokasta lisäaikaa pelastautumiseen. Alkoholi on osallisena edelleen valitettavan monessa tapauksessa, kertoi tiiminvetäjä Suvi Toppari tiedotteessa.