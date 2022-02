Emil Ruusuvuori löi viisinkertaisen ATP-turnausvoittajan!

ATP-rankingissa 48:ntena oleva Goffin on voittanut urallaan viisi ATP-turnausta. Hän on ollut parhaimmillaan ATP-listalla seitsemäs vuonna 2017.

Ruusuvuori on maailmanlistalla 71:ntenä. Toista viikkoa sitten Intiassa ATP-turnausfinaalin hävinnyt suomalainen kohtaa Dohassa seuraavaksi Venäjän Karen Hatshanovin, joka on sijoitettu turnauksessa kuudenneksi. Hatshanov on maailmanlistan 27:s.