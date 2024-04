Elon Musk ajautui ilmiriitaan Brasilian kanssa – tuomari määräsi rikostutkinnan

Brasilian korkeimman oikeuden tuomari on määrännyt rikostutkinnan aloitettavaksi miljardööri Elon Muskista. Musk on syyttänyt tuomaria sensuurista sen jälkeen kun tämä oli käskenyt sulkea viestipalvelu X:n tilejä, koska niiden epäiltiin levittävän disinformaatiota.



Tuomari Alexandre de Moraes uhkaa langettaa Muskille sakon jokaisesta uudelleen avatusta tilistä. Musk vastasi vaatimalla, että de Moraes pitää erottaa.



Brasilian oikeusministeri Jorge Messias reagoi kiistaan todeten, että sosiaaliseen mediaan tarvitaan kiireellisesti sääntelyä, kertoo Financial Times.