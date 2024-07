Elisa kertoo, kuinka matkapuhelinmaston kaato vaikuttaa yhteyksiin ja miten ongelmiin vastataan

Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Walleniuksen mukaan matkapuhelinverkot on rakennettu siten, että yhtä aluetta palvelee useampi tukiasema. Maston vaurioituminen on vaikuttanut siihen, että verkon palvelukapasiteetti on heikentynyt.



– Joissain paikoissa voi olla jopa katveita. Häiriö näkyy pääasiassa kuitenkin heikentyneinä datanopeuksina.

Elisa kertoi aiemmin, että matkapuhelinverkossa on häiriöitä Hämeenlinnan Mäskälän, Hyrvälän ja Kankaisen sekä Janakkalan Kontuvuoren ja Karanojan alueilla. Sen vuoksi Elisan matkapuhelinverkon puhe-, data- ja tekstiviestipalveluiden toimivuus on heikentynyt. Ongelmien kerrotaan koskevan 2G, 4G ja 5G-yhteyksiä. Matkapuhelinverkon kuuluvuus on heikentynyt ja paikoin jopa estynyt häiriöalueella.

Wallenius toteaa, että uuden maston pystyttämistä suunnitellaan ja valmistellaan parhaillaan.



– Tarkkaa aikaa ei voi vielä sanoa, mutta puhutaan reilusta parista viikosta tai pidemmästä ajasta ennen kuin uusi masto on saatu pystytettyä.



Walleniuksen mukaan matkapuhelinverkon kapasiteetti pyritään kuitenkin palauttamaan mahdollisimman pian tilapäisillä ratkaisuilla.



– Jos alueella on maston kaatumisen seurauksena ongelmia datanopeuksien kanssa, niin ei tarvitse välttämättä odottaa ennen kuin koko masto on korjattu, hän toteaa.



Elisalla ei ole tiedossa muita vastaavia häiriötapauksia Suomessa.

3:14 Elisan Jaakko Wallenius kommentoi eri puolilla Suomea esiintyneitä tukiasemamurtoja. Haastattelu tehtyiin ennen Janakkalan tapausta.

Häiriötä tutkimaan menneet löysivät kaatuneen maston

Elisan matkapuhelinmasto kaadettiin Janakkalassa Kanta-Hämeessä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Walleniuksen mukaan maston kaatuminen näkyi Elisalle yön aikana teknisenä häiriönä ja sunnuntaiaamuna teknisen henkilöstön saavuttua paikalle maston huomattiin kaatuneen.

Walleniuksen mukaan masto on teräsrakenteinen ja se on ollut kiinnitettynä maastoon vaijereilla. Vaijerit on katkaistu, mikä on saanut rakennelman kaatumaan. Hänen mukaansa masto sijaitsee syrjäisellä paikalla metsän keskellä.

– Poliisi on käynyt tutkimassa aluetta sunnuntaina ja jatkaa asian selvittämistä, Wallenius kertoo.

Poliisi: Tutkitaan törkeänä vahingontekona

Tapausta tutkitaan tutkinnanjohtaja Marko Mäkisen mukaan törkeänä vahingontekona.

Poliisin mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että mastoa on "käsitelty" niin, että se on saatu kaatumaan. MTV Uutisten havaintojen mukaan vaikuttaa siltä, että mastoa pystyssä pitävät vaijerit olisi katkaistu.

Kaatunut masto oli Walleniuksen mukaan 70 metriä pitkä.